Jovem chega embrigado em casa e agride mãe e irmã, em Costa Rica

Na noite de sexta-feira (01), a polícia de Costa Rica atendeu mais um caso de violência doméstica na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a GUPM foi acionada via 190 para comparecer no Bairro Jardim Afonso, onde de acordo com a vítima S.Q.S, de 21 anos, estava na residência da mãe quando seu irmão, M.Q.S., de 19 anos, chegou possivelmente alcóolizado e começou a discutir, dizendo palavras de baixo calão e que iria bater nas mulheres.

Além disso, o homem derrubou o portão de sua mãe, e fugiu para a casa de um tio.

A GUPM foi até o local, e lá encontrou o homem e diversas pessoas consumindo bebida alcoólica.

A vítima foi encaminhada para a delegacia de polícia civil para as devidas providências cabíveis. Já a mãe não quis abrir ocorrência contra o filho.

Fonte: MS Todo Dia

