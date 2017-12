Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua autoridade. No trabalho, haja com mais vontade. Aguarde notícias. Conciliando a sua busca de segurança, aliada a sua versatilidade, saberá agradar a pessoa amada.

TOURO – As pessoas do seu signo estão, realmente, mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite as próximas horas para dedicar-se à vida sentimental, cultural, intelectual e ter muito resultado nas relações humanas.

GÊMEOS – Conte hoje com a poderosa proteção dos amigos. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados práticos. Cuidado com discussões. Quem está só, não deve pensar em relacionamentos sérios.

CÂNCER – Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo, deverão ser pura e simplesmente desacreditadas. Faça ouvidos de mercador. Esteja alerta para o que vier. Bom fluxo ao amor e ao casamento.

LEÃO – Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa está prevista para você neste período. Muito favorável também, aos negócios, às especulações e às novas empresas. Poderão ocorrer novos contatos no setor profissional.

VIRGEM – Esta fase é negativa para você, mas como tudo passa esta fase também passará dentro de poucos dias. Mas agora tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que se dizem amigas. Cuide da sua saúde. Negativo ao amor.

LIBRA – Você deve pensar no êxito de tudo. Imagine assuntos do amor, amizades, férias, vida social e intercâmbios de ideias. Favorabilidade total para as viagens e assuntos de transportes.

ESCORPIÃO – Os astros devem favorecer você neste período. Haverá possibilidades de elevação material através do esforço que têm enviado no trabalho e dos bons negócios realizados ou a realizar. Ótimo para consultas médicas.

SAGITÁRIO – Excelente disposição mental para tratar de assuntos importantes e de negócios, para entabular novas ideias relacionadas com publicidade e comunicações e para lucrar nos negócios escritos. Contudo, seja sincero. No transcorrer do período, há indícios fortes de que possa se desentender com pessoas amigas.

CAPRICÓRNIO – Momento em que terá muita disposição mental e física para trabalhar e para tratar de assuntos pessoais. Se o seu trabalho está de alguma maneira relacionado com o público, a imprensa, o rádio, a televisão ou o meio artístico, então tudo sairá às mil maravilhas.

AQUÁRIO – Você deverá poupar as suas economias, a fim de conseguir a casa própria que tanto sonha e deseja, será o mais importante a fazer agora. O fluxo é dos melhores para a compra de bens móveis e imóveis. Algumas rivalidades e oposições em relação ao trabalho.

PEIXES – Os astros estarão lhe propiciando um feliz contato com parentes e com pessoas de sua estima. Procure, também, levar a paz aos mais necessitados lhe transmitindo mais otimismo e confiança. O período é excelente para viagens a negócios ou para recreio.

Comentários