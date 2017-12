Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen se orgulham de Anderson ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do Colégio Grupo. Keyla comenta com K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 se aproximam. K1 pede para dormir na casa de Keyla novamente, e despista K2. Telma vê quando Anderson convida Samantha para sair. Após conversar com Ellen, Lica decide lutar para afastar Malu da escola. Guto ajuda Benê com a audição musical. Roger, o padrasto de K1, procura Roney, e Keyla desconfia. Lica propõe uma greve de alunos contra Malu. K1 se apavora ao encontrar Roger na lanchonete.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória escapa ilesa da explosão e Tomaso se sente aliviado. Edgar comenta com Olímpia que acredita que Otávio esteja envolvido na explosão do navio. Maria Vitória lamenta ter sua viagem adiada. Teodoro cumprimenta o Ministro por não divulgar que a explosão foi, na verdade, um atentado. Tomaso confessa a Guiseppe que Otávio foi o autor da bomba. Vicente repreende Otávio. Celina insiste que Artur vá jantar em sua casa. Felícia desconfia da ausência de Lucerne. Vicente beija Maria Vitória. Em Morros Verdes, Angélica comenta com José Augusto que Inácio pode ter se casado no Brasil. Tereza e Fernão se casam às escondidas. Otávio deixa o Grêmio Cultural. Ismênia é libertada da prisão e agradece o apoio de Lucerne. Lucerne orienta Gilberte a vender seu terreno no Leblon. Eunice desabafa com Celeste sobre Lucinda. Leonor confisca uma carta endereçada a Inácio das mãos de Tiana. Teodoro revela que denunciou Vicente como responsável pela explosão do navio.

PEGA PEGA

Xavier avisa ao policial que a mala que estava no carro acidentado faz parte do roubo do Carioca Palace. Pedrinho revela a Antônia e a Domênico que Timóteo o roubou no passado, e os surpreende ao contar que o ex-doleiro tem um filho. Eric se irrita por Sabine não lhe avisar que Bebeth viajaria para a Suíça. Xavier conta a Eric que a quarta mala de Pedrinho foi encontrada. Cristóvão questiona Dom sobre seus sentimentos por Tânia. Maria Pia acusa Lourenço de ter se aproximado dela só para prender Athaíde. Maria Pia conta a Malagueta sobre a morte de Timóteo. Lourenço observa Maria Pia sair da casa de Malagueta e conta a Eric. Luiza diz a Eric que Lourenço já sabe da história de Bebeth e Maria Pia. Sandra Helena e Júlio desconfiam de que Malagueta estava ligado a Timóteo. Arlete sofre um atropelamento.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara despista Fabiana. Duda chega a Pedra Santa e conhece Leandra. Sophia reclama de Diego. Mariano tenta ser romântico com Sophia. Nádia aparece no garimpo e Diego fica envergonhado. Fabiana se surpreende com os conhecimentos e modos de Clara. Juvenal visita Estela. Duda vai até o bordel. Janete avisa a Clara que Ronaldo assedia as funcionárias. Duda compra o bordel e conta parte de sua história para Leandra. Leandra explica o esquema da sociedade misteriosa e Duda pede que ela mantenha o acordo. Ronaldo agarra Clara a força.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maria José, chorando, diz a Bruno que já não faz parte da sua vida e que jamais voltaria para ele. Em tom ameaçador, Bruno responde que se não fizer o que está mandando, destruirá Alessandro. Vitória diz que Bruno está completamente louco. Alessandro diz que deu sua palavra e pretende cumpri-la, por isso vai se divorciar de Maria José. Mas ele deixa claro que os dois continuarão juntos e depois voltarão a se casar. Ele ainda diz que ninguém deve saber de seus planos, pois o que quer é arruinar os planos de Bruno e salvar o patrimônio da família. Maria José pede a Alessandro que não aceite as imposições de Bruno e diz que não se importa que ele é pobre. Vitória diz a Bruno que ouviu a conversa que teve com Maria José e que a cada dia se convence mais de que tudo que dizem sobre ele é verdade, mas que está disposta a perdoá-lo se desistir do divórcio de Alessandro e Maria José. Bruno responde que não se importa se todos acreditam no que dizem sobe ele e que chegará até as últimas consequências. Pedro e Chucho seguem Erick e chegam até o esconderijo onde estão Gabriel e Meire e os libertam. Eles contam que Erick tinha ordem para matá-los.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Pedro pergunta a Xavier porque lhe deu alta. O médico responde que seus problemas não eram sérios. Diego diz a Luciana que precisou vender o carro para pagar os gastos do casamento. Fernanda comenta com Pedro sobre a doença de Marisa. Isabela diz a Andréia que sua presença complica as coisas com Carlos e Marisa. Fernanda vai até o hospital visitar Marisa. Luiz ofende Andréia e afirma que Leopoldo é um bandido. Amélia diz ao Dr. Inácio que a construtora não precisa de nenhum empréstimo. Luiz tenta convencer Marisa de ainda ama. Hernani ameaça renunciar se Amélia continuar se negando a discutir os problemas da construtora. Pedro vai ao hospital visitar Marisa e encontra Luiz Monteiro. Mariana expulsa Fernanda da fazenda. Amélia diz a Hernani que está esperando sua carta de demissão. Fernando desautoriza Mariana e não permite que Fernanda vá embora da fazenda. Dr. Inácio questiona Amélia em relação a Pedro. Luiz faz ameaças a Pedro e insulta Fernanda. Carlos, bastante alterado, exige que ele deixe sua família em paz. Fernando Altamirano pede a Fernanda que o acompanhe para visitar Marisa. Pedro conversa com Xavier e diz que está muito irritado com Luiz Monteiro. Marisa recebe alta e Luiz pede a ela que lhe dê outra oportunidade. Isabela encontra Fernanda na casa de Marisa e não perde a oportunidade de humilhá-la. Mariana diz a Amélia que Hernani não vai se demitir da construtora. Isabela diz a Fernanda que Marisa não vai aceitar que se case com Carlos e que Luiz fará de tudo para mandá-la para a cadeia.

CARINHA DE ANJO

Cecília chega em casa e surpreende Fátima com seu novo visual. Fátima diz que Gustavo foi procurá-la. Acompanhado de Zé Felipe e Miguel, Zeca pergunta a seus pais o que está havendo com eles. Inácio diz que isso é assunto de adulto e manda as crianças irem dormir. Leonardo pesquisa sobre Nicole Escobar, liga para um amigo e pede que ele descubra uma forma para que ele entre em contato com a modelo. Zeca, Zé Felipe e Miguel vão conversar com a Madre Superiora sobre a situação de seus pais. Nicole mostra a Flávio e sua mãe o vídeo que fez de seu irmão subornando um cliente da Rey Café. Ela ameaça mostrar a Gustavo, a menos que Flávio peça demissão da empresa e faça tudo o que ela pedir demissão da empresa e faça tudo o que ela pedir. Madre Superiora pede para que os meninos respeitem o momento de seus pais. Franciely diz a Silvestre que Beto conhece toda a família Lários. Silvestre pede que ela tome cuidado, pois Beto pode ser um marginal tentando se aproximar da família. Peixoto leva Emilio a casa de Luciano. Fabiana conversa com Inácio e diz que ele deveria se orgulhar de sua esposa e dividir as responsabilidades da família com ela. Fátima pergunta a Cecília se ela está se sentindo mais confiante. Ela diz que sim. Vitor chama Gustavo para sair e assim deixar a mansão livre pra que Estefânia e Dulce terminem de organizar uma surpresa.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está assustada diante de uma pessoa de capuz, da qual não se vê o rosto. Pietra esbarra em algo e quando se volta para frente novamente, não vê mais ninguém. Arturo está sentado na cama. Laurinda oferece um copo de água, mas ele bate no copo, jogando-o longe. Leocádia entra e diz a Arturo que é tudo verdade e ele se decepciona. Dumas entrega o baú de Lucy à Tamar e diz que estava em poder de Falstaff. Dumas revela que foram com aqueles ingredientes e seguindo as instruções dos papiros que Bartolion conseguiu chegar ao antídoto que salvou Pietra. Tamar agrade a Bartolion. Tácitus ajuda a limpar o rosto de Carmona e lambe o doce. Carmona não resiste e beija Tácitus também o sujando de doce. Pietra pede a Páris que a ajude chegar até Enrico e diz que está enxergando muito pouco. Brione suplica a Severo que não tome nenhuma decisão precipitada. Arturo está bastante atordoado diante de Leocádia. Pietra revela a Enrico que desde quando foi envenenada por Merlino que sente sua visão prejudicada. Severo está um tanto atordoado, enquanto Selena o observa. Pietra conta a Enrico que no momento que se afastou, disse que teve a impressão de ter visto o rei Otoniel e Enrico se espanta. Jacques diz à Lizabeta que o solado veio avisar que o rei Severo mandou sua mãe para a fogueira e que não pode permitir isso. Marion é presa na fogueira ainda apagada, enquanto muitos homens em volta vibram. Cedric inicia seu discurso. Marion grita por clemência. Cedric faz sinal para um soldado que se aproxima com uma tocha acesa na mão. Pietra diz a Enrico que tem certeza que era Otoniel que ela viu. Bartolion conversa com Dumas e diz que fez o antídoto corretamente e que não é possível que Pietra esteja perdendo a visão. Dumas teme que Pietra perca todos os sentidos aos poucos. Gonzalo diz à Brione, que chora muito, que vai impedir que façam mal à Marion. Severo tira Selena para dançar enquanto comemoram. Enrico dá ordens a Daros, Tácitus e Gregor que tentem reconhecer todos os desabrigados em volta do castelo e o que parecer familiar que deve ser levado até ele. Enrico revela que seu pai pode estar entre esses homens. Bartolin diz à Pietra que se realmente estiver correta, o rei Otoniel pode estar correndo perigo. Pietra diz que um pássaro diferente esteve em sua janela e Bartolion se surpreende, diz que o pássaro é uma fênix. Bartolion diz à Pietra que somente sua mãe se estiver viva pode evitar que algo pior lhe aconteça e que ela precisa saber que é a única esperança para salvá-la.

APOCALIPSE

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

