Chapadão do Céu realizou o recital de natal

Realizado na noite deste sábado, o I Recital de Natal de Chapadão do Céu, com os alunos da escola de música e arte, da secretaria de cultura do município.

O recital foi realizado na câmara municipal, que recebeu um grande número de pessoas que foram prestigiarem as apresentações dos alunos. Entre as autoridades os vereadores, Francisco (presidente do Legislativo), Roni, Mauri, Bigico e Marlene coordenadora da secretaria de educação e cultura.

O projeto tem a coordenação do professor Martin Palomares. Essa foi a primeira apresentação dos alunos.

A noite também teve a participação do CTG de Chapadão do Sul, com dança da Chula e canto.

