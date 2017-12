Carro com 761 kg de droga capota, motorista morre e passageiro fica ferido em MS

Um carro carregado com 761,7 quilos de droga capotou, no sábado (2), na BR-163, perto da praça de pedágio de Bandeirantes (MS). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 30 anos morreu e o passageiro de 23 anos ficou ferido após o acidente, que aconteceu durante perseguição policial.

Conforme a PRF, policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo no trevo do distrito de Congonhas, que não obedeceu e fugiu.

Depois de 20 quilômetros dirigindo em alta velocidade, realizando manobras perigosas e desobedecendo ordens de parada dos policiais, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou várias vezes.

Os dois ocupantes, que não estavam com cinto de segurança, foram arremessados para fora do veículo. Uma equipe de resgate da CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, transportou os feridos para o hospital municipal de São Gabriel do Oeste (MS).

De acordo com a PRF, o motorista morreu no hospital e o passageiro está custodiado. O veículo tem ocorrência de furto e estava carregado com 758 quilos de maconha e 3,7 quilos de skank. Com o motorista foi apreendida também uma pistola calibre 45, carregada.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.

*G1 MS

