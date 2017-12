Padre Altair Ferreira será novo pároco de Chapadão do Sul

A Diocese de Três Lagoas (MS) comunica a transferência de seis padres. Os Sacerdotes devem assumir suas novas paróquias em fevereiro de 2018.

As transferências, que são realizadas periodicamente, foram decididas em conjunto com os padres e levaram em consideração o tempo de permanência na paróquia, já que algumas provisões estavam vencidas, e as necessidades da Igreja.

Dom Luiz Gonçalves Knupp, Bispo da Diocese de Três Lagoas, agradeceu a dedicação de cada Padre para com a sua paróquia. “Agradeço a disponibilidade e o espírito de serviço pastoral com que cada Padre se colocou a disposição para atender as necessidades da nossa diocese. Ao povo de Deus, agradeço pela compreensão e as orações. Peço que continuem com a mesma disposição para acolher e cooperar com os padres que chegarão às paróquias. Que Deus abençoe e ilumine a todos”, disse o Bispo.

O Bispo também agradeceu aos Padres de outras dioceses que auxiliaram nossas paróquias e que agora, retornarão para as suas dioceses de origem. “A Diocese de Três Lagoas agradece as Dioceses irmãs que atenderam nossas solicitações e enviaram padres para nos ajudar. Aos padres, que agora retornam às suas dioceses, peço que Deus os pague pelo bem que fizeram aos nossos diocesanos. Desejo que tenham uma boa missão por onde forem”, disse Dom Luiz.

Os Padres que voltarão para suas dioceses de origem são: Padre Antônio Maurilio de Freitas da Diocese de Caratinga (MG), que trabalhou por três anos em Cassilândia e dois, em Chapadão do Sul; Padre Amauri Cedon Garrido da Diocese de Jacarezinho (PR), que neste ano atendeu a Paróquia de Inocência e o Padre José Moreira Silveira da Diocese de Maringá (PR), que, em 2017, esteve a frente da paróquia Cristo Bom Pastor em Brasilândia.

Confira abaixo as transferências e a data da posse dos Sacerdotes.

>> Três Lagoas

Paróquia São Francisco de Assis – Os padres da Missão Salesiana assumirão o atendimento pastoral da paróquia São Francisco de Assis. A Missa de posse será no dia 03/02/2018, às 19h.

Paróquia Santa Rita de Cássia – Padre Cláudio Edmar da Silva, que estava auxiliando a Paróquia Santa Luzia, será o novo pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia. A Missa de posse será no dia 04/02/2018, às 19h.

>> Chapadão do Sul

Paróquia São Pedro – Padre Altair Ferreira, que estava como pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia em Três Lagoas, será o novo pároco da Paróquia São Pedro, que contará com o auxílio do Padre Francisco Dâmaso Zanon. A Missa de posse no dia 07/02/2018, às 19h.

>> Brasilândia

Paróquia Cristo Bom Pastor – Padre Fábio Alves, que estava como pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Três Lagoas, será o novo pároco da Paróquia Cristo Bom Pastor. A Missa de posse será no dia 04/02/2018, às 8h.

>> Inocência

Paróquia Senhor Bom Jesus – Padre Diomar Serafim, que estava como pároco da Paróquia São João Batista, em Selvíria, será o novo pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus. A Missa de posse será dia 08/02/2018, às 19h.

>> Selvíria

Paróquia São João Batista – Padre Marcilio Lima de Lira, que estava como vigário na Paróquia São Pedro, em Chapadão do Sul, assume a Paróquia São João Batista. A Missa de posse será no dia 01/02/2018, às 19h

