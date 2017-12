Motoqueiro colide com carro e fica gravemente ferido

Por volta das 14 horas desta domingo, um jovem de 16 anos, pilotando uma moto Honda titan 150 cc, provocou um acidente no cruzamento da Av. Mato grosso do Sul, no parque união.

Segundo as primeiras informações, o menor teria invadido a avenida MS com a moto e colidiu com o veículo gol. O motoqueiro foi arremessado cerca de 50 metros da colisão devido a alta velocidade.

O motociclista foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital municipal, com varios ferimentos pelo corpo e deverá ser encaminhado para Campo Grande, devido aos ferimentos

Em instante maiores informações do acidente

