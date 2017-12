Banco Bradesco de Chapadão do Sul foi assaltado

Segundo informações os bandidos levaram em torno de R$ 200 mil reais

Agência do banco do Bradesco de Chapadão do Sul localizada na Avenida Oito, foi assaltada na madrugada de sábado para domingo.

Segundo informações, os bandidos tinham todo conhecido e a planta da agencia para a pratica do assalto.

Os assaltantes subiram no telhado, fizeram o corte nas telhas de Zinco, em cima do sistema de alarme e desligaram as chaves e utilizando de maçaricos abriram o cofre e levaram todo dinheiro que estava dentro. Segundo informações não confirmadas, mais de R$ 200 mil foram roubados.

Outro detalhe que chamou a atenção dos policias é que o alarme que disparava era da agencia da Avenida 11 e mesmo assim, os policias foram até a agencia e como eles não tinham acesso ao interior, apenas no setor de caixas eletrônicos não perceberam nada. O mesmo aconteceu com os vizinhos do banco que nada perceberam e não viram como eles subiram no telhado e fugiram com a grana.

A perícia técnica fez todo levantamento do assalto e procura pista dos assaltantes.

