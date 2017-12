Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquido, também esta previsto.

TOURO – Tendência aos excessos de prazer, aos amores extraconjugais. Evite tais coisas para não ser prejudicado de um momento para o outro. Elevação de personalidade e das chances gerais. Bom para as viagens de recreio. Não espere grandes definições neste período.

GÊMEOS – Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho, negócios iniciados há muito e para as funções públicas. Todavia, tome cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos inflamáveis e corrosivos.

CÂNCER – Ótimo momento para tratar com pessoas de alta posição, com políticos e personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com navegação, no comércio de atacado ou em grande escala.

LEÃO – Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. Bom ao amor. Dê mais atenção aos seus colaboradores e amigos dentro do seu ambiente profissional.

VIRGEM – Muito bom aspecto astral para lucrar financeiramente através da influência de amigos. Sucesso romântico. Sua capacidade de concentração e gosto pelos esportes mais tranquilos, vão estar acentuados neste dia.

LIBRA – Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo dos astros sobre seu signo. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. A razão volta a comandar as suas atividades, e, você se verá livre do nervosismo e irritação.

ESCORPIÃO – Dia excepcional. Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, poderá ficar noivo e casar-se agora. Fase propicia também ao trabalho. Evite bebidas alcoólicas.

SAGITÁRIO – Devido à influência negativa dos astros, poderá ter algumas decepções, neste dia. Mas com o mínimo de esforço, maiores serão suas chances de sucesso profissional e social. A posição dos planetas no seu mapa astral solar indica uma boa força estratégica para superar um problema íntimo.

CAPRICÓRNIO – Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada por alguém, hoje.

AQUÁRIO – Evite iniciar qualquer tipo de discussão, fuja de disputas e não se envolva em qualquer tipo de brigas verbais inúteis. Probabilidades de sucesso nas questões relacionadas com concurso, testes, empregos. Pode fazer uma viagem de recreio.

PEIXES – Vizinhos ou parentes procurarão ter questões com você neste dia, não dê, portanto motivos para isso. A influência também não é propícia ao amor. Fase boa para o trabalho e negócios. Mais intensidade para você em nível emocional

