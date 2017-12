Vítimas fatais de acidente na BR-163 são identificadas

Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (30), na BR-163, próximo a Coxim.

O técnico de informática Wagner Batista Ribeiro, de 35 anos, e Valkiria Daniela Marques Machado da Silveira, de 18 anos, morreram carbonizados na colisão entre uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Goiânia (GO) e caminhão Mercedes Benz, com placas de Coxim.

Informações repassadas a nossa reportagem, são de que Valkiria é filha do patrão de Wagner. Que o motorista morava em Foz do Iguaçu-PR e estava seguindo para Primavera do Leste-MT, onde estava abrindo uma loja.

O pai de Valkiria relatou aos policiais que sua filha estava em Campo Grande e pegou carona com Wagner até Primavera do Leste, cidade em que morava.

Chovia muito no momento acidente, fator que pode ter contribuído. A camionete seguia no sentido norte e se perdeu numa curva, invadindo a pista contrária e colidindo no caminhão. Com a colisão a Ranger começou a pegar fogo, matando os ocupantes carbonizados.

Os ocupantes do caminhão, John Kenedy Araújo Correia, de 27 anos, e Valdenira de Almeida Furtado, de 32 anos, ficaram feridos, mas, aparentemente, não correm risco de morte. Eles foram socorrido e trazidos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Luma Danielle com Sheila Forato EDIÇÃOMS

