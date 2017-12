Rodovia MS 306 esta interdita na região da Lage devido ao rompimento de tubulações

Torrencial chuva que assolou o município de Costa Rica, na noite desta quinta-feira, 30 de novembro, das 18h. às 20 horas abriu uma cratera na MS-306, interditando completamente a rodovia. O local fica aproximadamente 5 km do trevo que dá acesso ao distrito da Laje em Costa Rica

A enxurrada levou uma faixa da pista e do aterro, que e abriu um grande buraco de aproximadamente 8 metros de profundidade e 6 de largura. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual a Agesul, já está no local para iniciar a recuperação da rodovia.

A MS 306 é uma rodovia muito utilizada por usuários da região e de Mato Grosso, que buscam um caminho mais curto entre aquele estado e São Paulo, também para desviar dos pedágios da BR 060.

Não há prazo para liberação da pista e a alternativa para quem está na região do Baús, rumo a Chapadão do Sul é utilizar a MS 135, com rotatória próxima ao Gaúcho Pobre e no sentido contrário, os usuários devem entrar na rotatória, após o Pouso Frio, rumo a Costa Rica e antes da cidade pegar sentido Gaúcho Pobre.

*Com informações Norbertino Angeli. Fotos enviadas Via WhatsApp

