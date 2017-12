Ex marido atinge mulher com facadas e depois se enforca em fazenda a 15 km de Costa Rica

Na tarde desta sexta-feira (1), a Policia Civil de Costa Rica recebeu um chamado por parte da Policia Militar para atender um caso de tentativa de homicídio seguido de suicido em uma fazenda localizada a 15 km de Costa Rica, na Rodovia MS-316, após o Secador do Perigo.

De acordo com informações do delegado da Policia Civil, Dr. Alexandro Mendes Araújo, os policiais foram atender a ocorrência e no caminho souberam que a vítima estava internada na Fundação Hospitalar.

Chegando lá, receberam a informação que a mulher estava em estado grave, e que tinha um ferimento no abdômen após receber cerca de 5 golpes de faca do seu ex marido.

Em seguida, os policiais foram até a fazenda, e chegando lá se depararam com o jovem E.L já morto. Tudo indica que ele teria se enforcado após atacar a ex esposa.

A polícia cientifica esteve no local, e as investigações levam a um caso de feminicídio na modalidade tentada, seguida de suicídio. Testemunhas informaram que o casal estava em vias de separação.

Além disso, o homem já teria dado a entender que cometeria o crime para amigos, sendo que a faca encontrada tinha sinais de que foi afiada recentemente, comprovando que o acusado pode ter planejado toda a ação.

Familiares disseram à polícia que a jovem morava em Costa Rica, e que hoje o homem teria atraído a vítima até o local.

Assim, após golpear a ex mulher, e acreditando que ela estava morta, o homem foi até o curral, descartou a faca no caminho, e lá pegou uma corda e se enforcou.

O filho de 4 anos do casal estava no momento e presenciou toda a cena.

A vítima, mesmo após receber diversas facadas, ainda conseguiu ligar para a polícia e familiares pedindo ajuda.

A família da vítima e do acusado estão em choque pela ação do crime.

