Encerramento do Projeto Música e Arte 2017 teve música, emoção e alegria

Na noite desta última quinta-feira, 30, foi realizado o Encerramento das Atividades do Projeto Música e Arte em 2017. O evento aconteceu no Conviver e contou com a presença de mais de 100 pessoas que foram prestigiar as apresentações dos jovens sul-chapadenses.

Mantido pela Secretaria de Cultura e Esporte, o Projeto Música e Arte vem sendo considerado o maior programa sociocultural da região e oferece, nos períodos de contra turno escolar, cursos de iniciação musical, fundamentos da música, violão, teclado, canto popular, canto coral, violino, bateria e percussão, contrabaixo, guitarra, ukulele, flauta e musicalização, para crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos, acolhendo também no período noturno, turmas de adultos com oficina de canto e violão.

Desde seu início, em 2001, muitos professores e alunos passaram pelo projeto e deixaram sua história.

Mais de 250 alunos são atendidos por ano, com aulas oferecidas em formato de oficinas e cursos livres. E este ano, a secretaria de cultura e esporte ofereceu uma extensão de suas aulas de canto ao Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças, Cras Parque União e Centro de Convivência do Idoso.

Seu maior objetivo é promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva da música, promovendo ações educativas e culturais tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação, visando melhorias grupais, familiares e sociais, e atender uma maior quantidade de alunos do nosso município, entre crianças, adolescentes e adultos.

Na oportunidade foram realizadas 11 apresentações. O evento contou com a presença do vice-prefeito João Buzoli, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Educação Guerino Perius, secretário adjunto de Cultura e Esporte Rodrigo Batista, diretora de Cultura Joélita Martins, vereadora Alline Tontini, vereador Alírio Bacca, servidores municipais e população em geral.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Secretaria de Cultura e Esporte pelo empenho no projeto durante todo ano de 2017 e deseja que o trabalho continue em pleno desenvolvimento e continuando a geração de ótimos resultados em 2018.

Confira a galeria de imagens completa clicando aqui.

*Assessoria de Imprensa

Comentários