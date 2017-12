Brasil estreia contra Suíça e pode enfrentar a Alemanha nas oitavas da Copa

São Paulo, SP, 01 (AFI) – O Brasil conheceu nesta sexta-feira seus adversários na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O sorteio realizado no Klemlin, em Moscou, decretou a estreia da Seleção Brasileira contra a Suíça na Rostov Arena, em Rostov-on-Don. O jogo está marcado para as 15 horas do dia 17 de junho. Costa Rica e Sérvia fecham o Grupo E. A grande surpresa foi Portugal e Espanha juntos no Grupo B, em jogo que promete pegar fogo.

A estreia brasileira não será o mamão com açúcar que muita gente esperava. Apesar de ter se classificado na repescagem europeia, a Suíça deu trabalho nas Eliminatórias, com nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos, encerrando na vice liderança do Grupo B, atrás de Portugal. No mata-mata por uma vaga fez a lição de casa e eliminou a Irlanda do Norte.Últimos jogos do Brasil contra seus adversários da 1ª fase da Copa 2018:

2013 – Amistoso – Basel (SUI) – Suiça 1 x 0 Brasil (Técnico: Felipão)

2014 – Amistoso – Morumbi – Brasil 1 x 0 Sérvia / gol: Fred ( Técnico: Felipão)

2015 – Amistoso – Nova Jersey (EUA) – Brasil 1 x 0 Costa Rica/ Gol: Hulk ( Técnico: Dunga)

O jogo com a Costa Rica será em São Petersburgo, na Arena Zenit, um dos estádios mais bonitos e modernos da Copa do Mundo. A segunda rodada está marcada para o dia 22 de junho, às 9 horas. Por fim, o confronto com a Sérvia será em Moscou, provavelmente na Arena do Spartak. O último jogo da fase de grupos será dia 27 de junho, às 15 horas.

A grande abertura da Copa do Mundo, evento que conta com festa e tradições locais, será entre Rússia e Arábia Saudita no dia 14 de junho, na Lujniki, em Moscou.