Alcinópolis recebe o Detranzinho

Nesta quinta-feira (30), a Escola Municipal Alcino Carneiro recebeu a “Cidade Móvel”, uma das ações do Programa de Educação e Segurança no Trânsito do Detran-MS, desenvolvida pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho. A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, onde foram desenvolvidas atividades educativas e lúdicas voltadas à Educação de Trânsito.

O Detranzinho tem como objetivo proporcionar aos estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental noções sobre as regras de circulação, cidadania, respeito e sinalização para o aprendizado de comportamentos preventivos, por meio de atividades socioeducativas. Os professores também participam, recebendo noções sobre o uso de recursos pedagógicos para o desenvolvimento do conteúdo Trânsito na Escola.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, estiveram na quadra de esportes da escola acompanhando de perto atividades como jogos recreativos e lúdicos, simulação de travessia na faixa de pedestre, orientação sobre o uso correto da bicicleta na via e equipamentos de segurança, entre outros. “Fiquei encantado com a estrutura montada para ensinar nossas crianças sobre educação de trânsito. Ações como esta proporcionam a toda a sociedade ruas e avenidas mais seguras. Contem sempre com o nosso apoio”, ressaltou o prefeito.

