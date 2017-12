Acidente envolvendo quatro veículos deixa três pessoas feridas na BR 060

Aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (01), na BR 060 no km 20, sentido Chapadão do Sul-Paraíso das Águas, um acidente envolvendo 4 veículos sendo uma camioneta Toyota Hillux, duas pick up Fiat Strada de empresas de Chapadão do Sul e um Fiat Uno, deixando 3 pessoas levemente feriadas.

O acidente aconteceu em um trecho da BR 060 que está em manutenção onde tem uma parada obrigatória, onde os carros de passeios estavam parados e o motorista da camionete que é agricultor de Chapadão do Sul não viu os carros e acabou colidindo em uma Strada que estava carregada com sementes de soja, que em seguida acabou colidindo com os outros veículos que estavam parados na sua frente.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul atendeu a ocorrência, encaminhando para o Hospital Municipal os feriados, que são o agricultor e sua esposa que estavam na camionete e o condutor da Strada carrega de semente de soja, ambos estavam conscientes e reclamando apenas de dores no corpo.

