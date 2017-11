NASF sul-chapadense foi destaque em evento estadual realizado em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi representada pela nutricionista Renata da Silva Cruz, coordenadora do NASF, na I Oficina de Promoção à Saúde, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que aconteceu em Campo Grande/MS, nos dias 21 e 22 de novembro.

A nutricionista Renata foi convidada como destaque em Experiência Exitosas em Alimentação e Nutrição no Nasf, junto a mais dois municípios do Estado.

A profissional esteve representando o Município de Chapadão do Sul, onde pôde apresentar aos representantes da Atenção Básica e Nasf de todo o estado, o rico trabalho desenvolvido por ela e toda a equipe Nasf e Atenção Básica do município.

Não é a primeira vez, que a profissional expõe este trabalho com êxito. Em maio deste ano, a nutricionista foi convidada pelo Conselho Regional de Nutrição – 3ª região (CRN3) a coordenar um evento de Talk Show, de experiências exitosas na área, onde estiveram presentes diversos profissionais nutricionistas, representantes das faculdades de nutrição e representantes do Conselho Regional de nutrição (CRN3).

Além da nutricionista, a equipe NASF conta com as profissionais: Daniela Megliorini Paro (psicóloga), Michelle Hercos Novaes (fisioterapeuta), Natália dos Santos Timoteo (assistente social) e Roseli Mello de Souza (terapeuta ocupacional), e trabalham em conjunto com o Polo da Academia da Saúde (representado pela Vandréia Ceolin, profissional de educação física) e com as equipes da saúde da família (ESF’s).

*Assecom PMCS

