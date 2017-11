Mato Grosso do Sul terá R$ 2,2 bilhões de FCO no próximo ano

Mato Grosso do Sul terá aproximadamente R$ 2,215 bilhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para o ano de 2018.

O montante foi divulgado nesta semana pelo Ministério da Integração Nacional, depois de ter definida pelo Conselho Deliberativo (Condel), da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), a programação financeira para o próximo ano.

De acordo com o Ministério da Integração, empreendedores do Centro-Oeste têm assegurado um aporte federal de R$ 9,6 bilhões. Desse total, a maior parte fica com os estados de Goiás e Mato Grosso, que recebem R$ 2,7 bilhões, cada.

Dos R$ 2,2 bilhões destinados a Mato Grosso do Sul, R$ 1,109 bilhão serão para o setor empresarial e R$ 1,109 bilhão para o rural, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, da Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O montante corresponde a uma leve queda em comparação ao recurso liberado neste ano. Até o momento, foram contratados R$ 1,6 bilhão do FCO, o que corresponde a 69,6% do total destinado a empreendedores do Estado neste ano, R$ 2,3 bilhões.

Para Jaime Verruck, secretário da pasta, o montante liberado até o momento é recorde e as ações adotadas pelo Condel contribuíram para esse resultado.

* Renata Prandini, Correio do Estado.

