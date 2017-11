Homem tenta atear fogo em carro de vizinho, mas Policia Militar de Costa Rica consegue prendê-lo

Na manhã desta quinta-feira (30), a GUPM foi acionada para comparecer em uma fazenda que fica próximo à saída para Chapadão do Sul, da qual um homem estava descontrolado dizendo que iria atear fogo no veículo do seu vizinho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o vizinho T.J.O.S, de 25 anos, relatou aos policiais que recebeu a ligação da sua esposa dizendo que estava trancada dentro da residência pois o homem estava completamente alterado, tentando arrombar a porta da casa e que teria até mesmo evitado que a filha da vítima entrasse no ônibus para ir à escola.

Assim, a vítima foi até a fazenda, e ao encontrar com R.J.B, de 35 anos, o mesmo estava com um galão de gasolina nas mãos e derrubando o líquido pelo carro da vítima.

Neste momento, com medo, a vítima correu para a entrada da fazenda e chamou apoio da polícia.

Com a chegada policial, o homem veio ao encontro dos militares e apresentava diversos arranhões em seu pulso direito.

A polícia fez a abordagem e pediu para que o autor pudesse se deitar no chão, mas ele negou a seguir os procedimentos policiais, sendo necessário o uso das algemas.

Durante revista pelo local, os policiais encontraram 2 galões de gasolina que possivelmente seriam usados pelo homem.

A vítima disse que o autor é usuário de drogas e que possivelmente estaria sobre efeito de entorpecentes.

Assim, ele foi levado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Essa ação contou com a participação do Soldado Flávio, Soldado Godoy e Soldado Gomes, ambos da Policia Militar de Costa Rica.

