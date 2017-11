Em júri histórico em Alcinópolis, réus são absolvidos

Depois de sete horas de julgamento do Tribunal do Júri em Alcinópolis, os réus I.R. de O. e R.G. de O. foram absolvidos do crime de tentativa de homicídio contra A.R.D. O julgamento ocorreu na câmara de vereadores na tarde desta quarta-feira (29), por conta da ida da Carreta da Justiça à cidade.

Tanto a defesa como o Ministério Público e o advogado assistente de acusação pugnaram pela absolvição do réus.

O fato criminoso ocorreu no dia 29 de maio de 2006, na fazenda “Talismã”, em Alcinópolis. Os réus dispararam contra a vítima, quando ela passava em uma estrada municipal que passa dentro da fazenda onde os acusados trabalhavam.

Durante o julgamento, os acusados mudaram a versão de que eram na verdade vítimas, e alegam que cometeram o ato por ordem dos patrões.

Pelo menos 30 pessoas acompanharam este julgamento inédito que movimentou a cidade.

O Conselho de Sentença foi formado por sete pessoas da sociedade escolhidas na sociedade de Alcinópolis. Foram duas mulheres e cinco homens. Eles se reuniram, depois do debate entre acusação e defesa, e decidiram pela absolvição dos réus.

O vendedor Bruno de Oliveira dos Santos, 22 anos, achou bom que o julgamento acontecesse na cidade para as pessoas terem interesse de saber o que a justiça faz com os crimes.

“É uma coisa que eu nunca vi , por isto que eu vim. A impressão que a gente tem é que estamos dentro do julgamento”, disse Bruno.

Ao final, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que presidiu o Júri e responde pela Carreta da Justiça, disse que foi feita a verdadeira “justiça dos homens” . Ele também agradeceu o apoio da população, em especial ao prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, que deu todo apoio para a efetivação dos trabalhos do programa Judiciário em Movimento na comarca.