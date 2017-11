Em Brasília, vereadores agilizam projeto que pode garantir R$ 160 milhões para Costa Rica

Os vereadores Averaldo Barbosa da Costa (PMDB), Artur Delgado Baird (PSC), Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), Lucas Lázaro Gerolomo (PSB) e Rayner Moraes Santos (PR), representaram o Poder Legislativo de Costa Rica-MS durante o 53º Congresso Brasileiro de Vereadores, realizado em Brasília-DF, na semana passada. O evento reuniu centenas de parlamentares municipais de todo o Brasil.

Além de participarem do congresso, os edis costarriquenses também aproveitaram a viagem para se reunirem com parlamentares federais na capital do país, ocasiões nas quais cobraram benefícios para a população de Costa Rica.

REUNIÕES COM DEPUTADA E SENADORES

Na quarta-feira (22/11), Dr. Maia se reuniu pela manhã e pela tarde com a deputada federal Tereza Cristina (sem partido), na Câmara dos Deputados, contando também com a presença de membros da equipe técnica do programa Brasil Mata Viva. Na oportunidade, o vereador conversou com a parlamentar e com os técnicos da entidade sobre a possibilidade de implantação do projeto Tesouro Verde, em Costa Rica.

Tereza Cristina é uma das precursoras do programa Tesouro Verde em Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma iniciativa que alia desenvolvimento econômico à preservação ambiental, ao criar condições para que sejam disponibilizados no mercado créditos de florestas, considerados ativos de natureza intangível originários da atividade de conservação e ampliação de florestas nativas, tanto públicas quanto privadas.

“Eu tive a oportunidade de conversar com a deputada e conhecer mais sobre o programa, que já está em fase de implantação no estado de Goiás. Pelas projeções que me foram apresentadas, o projeto pode injetar em torno de R$ 160 milhões na economia de Costa Rica. É uma iniciativa sustentável que estimula a preservação ambiental e ao mesmo tempo gera renda, tanto para o Governo Municipal, como para os produtores rurais que integrem o programa e se comprometem em garantir a preservação de florestas nativas, que também vão lucrar parte desse dinheiro”, explicou Dr. Maia.

Como resultado da troca de experiências com a deputada Tereza Cristina, o vereador Dr. Maia já protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal nesta terça-feira (28). A proposição institui o programa Tesouro Verde em Costa Rica e com isso abre caminho para a implantação do projeto no âmbito do município. Agora a proposta vai ser discutida e apreciada pelos demais vereadores.

Ainda em Brasília-DF, na quinta-feira (23/11), Dr. Maia tomou café da manhã no Senado Federal com o senador Pedro Chaves (PSC). Na ocasião, o vereador cobrou a intervenção do parlamentar federal junto à União, para garantir agilidade na liberação dos recursos do Governo Federal previstos para conclusão da Escola Municipal Fábio Barbosa e da nova creche, ambas em construção no bairro Jardim Eldorado.

Na conversa com o senador, o vereador costarriquense também pediu a intervenção de Pedro Chaves junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e junto à Secretaria de Estado de Educação (SED), visando convencer o Executivo Estadual a investir na reforma da Escola Estadual Santos Dumont e da Escola Estadual José Ferreira da Costa.

Já os vereadores Averaldo, Artur Baird e Juvenal da Farmácia estiveram reunidos com o senador Waldemir Moka, na quinta-feira (23), no gabinete do parlamentar federal, no Senado. O encontro serviu para os vereadores cobrarem de Moka a liberação de emendas parlamentares para Costa Rica, nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana.

O CONGRESSO DE VEREADORES

O 53° Congresso Brasileiro de Vereadores foi promovido pela União de Vereadores do Brasil (UVB), de 22 a 24 de novembro, tendo como objetivo principal qualificar e levar conhecimento aos vereadores do país.

Centenas de parlamentares municipais estiveram em Brasília participando do evento que teve como palestrantes técnicos especialistas em orçamento, gestão legislativa, comunicação, aspectos jurídicos, entre outros temas apresentados por renomados palestrantes de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte, Tocantins e do Distrito Federal.

“É um congresso que reúne vereadores de todo o Brasil e nos permite adquirir conhecimento sobre assuntos que nos ajudam a melhorar nossa atuação como legisladores municipais. Assim como em qualquer profissão, o vereador também precisa se qualificar continuamente e se atualizar, inclusive sobre as mudanças da legislação”, ressaltou Averaldo Barbosa.

Fonte: / Foto: Assessoria de Imprensa da UVB.

Comentários