Duas pessoas morreram carbonizadas em acidente na BR 163

Duas pessoas morreram carbonizadas num acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (30), na BR-163, próximo a Coxim. As duas pessoas, ainda não identificadas, eram ocupantes de uma Ford Ranger, com placas de Goiânia (GO).

Chovia muito no momento acidente, fator que pode ter contribuído. A camionete seguia no sentido norte e se perdeu numa curva, invadindo a pista contrária e colidindo num caminhão Mercedes Benz, com placas de Coxim, que seguia no sentido sul.

Com a colisão a Ranger começou a pegar fogo, matando os ocupantes carbonizados. A perícia segue para o local e vai trabalhar para identificar as vítimas e a causa do acidente.

Os ocupantes do caminhão ficaram feridos, mas, aparentemente, não correm risco de morte. Eles foram socorrido e trazidos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. Uma equipe da CCR MSVia controla o tráfego, que está no sistema pare e siga.

Sheila Forato ediçãoms

Comentários