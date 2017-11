Costa Rica lança aplicativos Portal do Aluno e do Professor e entrega Plano Municipal de Educação

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa e a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral lançaram oficialmente na noite de terça-feira, 28 de novembro de 2017, a mais nova e inovadora ferramenta de APP – Aplicativo – Portal do Aluno e Portal do Professor.

Durante solenidade realizado no auditório da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – a Profª. Me Manuelina explicou que o APP do Portal do Aluno é uma ferramenta a mais para contribuir com elo entre a família e a escola, possibilitando aos pais acompanharem as notas e frequência do filho por meio de um aplicativo que pode ser baixado pelo aparelho de celular.

“Assim também, o aplicativo do Portal do Professor, trata-se de um ambiente virtual que irá contribuir, facilitar e dinamizar o trabalho do educador”, complementou a gestora.

O prefeito por sua vez destacou que “os aplicativos vão aproximar ainda mais a educação dos filhos aos pais e facilitar para que os professores desenvolvam seu trabalho de forma tecnológica e ágil”.

“Não pensava que alcançaríamos esta evolução no ensino em Costa Rica. Este é um trabalho sério, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, conduzida com destemor pela Profª. Me em educação Manuelina e toda a sua competente equipe de assessores. O prefeito, grande entusiasta do processo evolutivo educacional, assim como nós, nos sentimos compensados, pelo trabalho árduo desenvolvido em prol de nossa população escolar. Costa Rica alcançou um grau evolutivo administrativo, que nos desafia dia a dia a avançar ainda mais. São esses desafios que nos impulsionam a buscar a melhor qualidade de ensino para a nossa população escolar. Parabéns prefeito, parabéns Profª Me Manuelina, parabéns secretários de Escolas Municipais, parabéns senhores professores e professoras e finalmente parabéns aos alunos e seus pais que ganharam este nosso sistema de monitoramento escolar. Somente pela Educação e que construiremos um País melhor, livre da corrupção que assola a nação”, declarou o vice-prefeito Roberto Rodrigues que também esteve presente na solenidade.

Após o lançamento dos APPs, o prefeito e a secretária entregaram e apresentaram ao público presente o PME – Plano Municipal de Educação. “Este é um documento que contém as metas e estratégias propostas para curto, médio e longo prazo, para educação do município num período de 10 anos e tem como objetivo responder as necessidades educacionais do município, tendo em vista a melhoria da qualidade de educação em todo sistema de ensino de forma participativa”, enfatizou Waldeli durante a solenidade.

A abertura do evento contou com uma apresentação cultural voltada para “O avanço tecnológico do computador” na qual as professoras Alzimar, Úrsula e Cinthia desenvolveram com os alunos do Pré II do CEI – Centro de Educação Infantil – Davina Corrêa de Oliveira.

A solenidade também contou com a presença da inspetora escolar Maria Almeida, da equipe de governo, vereadores, servidores públicos da educação e dos representantes da empresa Genesis Tecnologia, Eric Galassi e Kleber Vieira no qual desenvolveu os aplicativos.