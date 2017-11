Centro Sócio Educativo N. S. das Graças divulga a relação dos ganhadores do Bingo

A Irmã Maria Penha Coissi Presidente do Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças divulga a relação dos ganhadores do Bingo da Festa de Nossa Senhora das Graças realizada no último domingo 26 de novembro de 2017 nas dependências do Salão Paroquial.

RELAÇÃO DOS GANHADORES DO BINGO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

1º Prêmio – R$ 500,00 (quinhentos reais) – Sônia Maria Monteiro de Freitas – Rua D, 565 – Bairro Esperança – Chapadão do Sul;

2º Prêmio – R$ 500,00 (quinhentos reais) – José Waldir Domingos de Britto – Rua Porto Murtinho, 1257 – Parque União – Chapadão do Sul;

3º Prêmio – R$ 1.000,00 (hum mil reais) – Adriano Loeff – Chapadão do Sul;

4º Prêmio – R$ 1.000,00 (hum mil reais) – Mateus Milani Avenida Oito, 1263 – Centro – Chapadão do Sul – MS;

5º Prêmio – R$ 1.000,00 (hum mil reais) – Alexandre de Affonseca e Silva – Rua Barão de Ladário, Vila Sobrinho – Campo Grande – MS;

5º Prêmio – R$ 1.000,00 (hum mil reais) – Onório Rosset – Rua 25, 58 – Chapadão do Sul;

6º Prêmio – R$ 5000,00 (cinco mil reais) – Roque Aldacir Rotilli – Rua Cachoeirinha, 121 – Parque União – Chapadão do Sul;

Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças agradece a todos os participantes e colaboradores.

