Caminhão carregado com móveis é saqueado na BR-158 após acidente

Uma carreta com placas de Barra Velha (SC) tombou, segunda-feira (27), por volta das 15h30, no quilômetro 30 da BR-158, em Cassilândia (MS). O veículo estava carregado com móveis, que ficaram espalhados pela pista. Parte da carga foi levada por pessoas que viram o acidente.

Segundo a ocorrência, o motorista de 53 anos ia de Paranaíba para Cassilândia (MS) e perdeu o controle da carreta. Chovia forte na hora do acidente.

Mesmo assim, de acordo com informações do motorista, pessoas que passavam pelo local saquearam parte da carga. Nenhuma delas foi identificada. O motorista sofreu apenas ferimentos leves, foi medicado e passa bem.

A empresa dona da carga não estimou os prejuízos.

