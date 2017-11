Brasileiros fazem fila para tentar vaga em faculdade de medicina em cidade paraguaia vizinha a MS

rasileiros fazem desde segunda-feira (27), em frente à faculdade de medicina mais tradicional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Pessoas de vários estados do Brasil disputam as 300 vagas que são oferecidas para 2018. O maior atrativo é o custo da faculdade. A mensalidade custa aproximadamente R$ 1,1 mil.

Mas existem outros benefícios no país vizinho. Em algumas faculdades do Paraguai, a parcela é decrescente, vai reduzindo na medida que as disciplinas diminuem.