Figueirão treina técnicos para implantação de programa de gestão integrada

A prefeitura de Figueirão começou a qualificar servidores municipais para adotar um programa de gestão integrada, ainda em fase experimental, desenvolvido pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), visando modernizar a estrutura administrativa, por meio de tecnologia avançada, para dar suporte ao planejamento estratégico que já vem sendo executado pela atual Administração.

O prefeito Rogério Rosalin, vice-presidente da Assomasul, esteve terça-feira (28) em Brasília com técnicos em informática da prefeitura participando de treinamento na sede da CNM, onde conheceu detalhes do Urbem, um software de gestão integrada (ERP) que visa contribuir com a modernização da gestão municipal por meio de uma solução tecnológica.

Figueirão é a primeira cidade sul-mato-grossense a dar início à qualificação dos servidores municipais com interesse em implantar o sistema, que ainda não tem data para ser efetivado, conforme assessores da Confederação.

De acordo com técnicos da CNM, o programa permite a realização de diagnósticos da organização e da dinamização dos processos internos das administrações locais, além de auxiliar o gestor municipal na elaboração do planejamento de sua gestão de maneira clara e objetiva.

Entre os pontos importantes está o fato de o sistema gerar relatórios contábeis a serem enviados ao Tribunal de Contas e ser útil nos serviços de assessoramento de vários setores das repartições municipais, como Recursos Humanos, secretaria de Planejamento, Finanças, etc.

Para atender às demandas da estrutura administrativa municipal, o Urbem pode ser adequado às necessidades de cada gestão, além disso, integra todos os setores da prefeitura, garantindo maior controle da arrecadação e de todas as informações de interesse da administração local.

Na prática, o programa auxilia a administração pública em diversos quesitos, é eficaz tecnicamente e garante, entre outras coisas, o acesso dos cidadãos à informação pública. Isso só é possível porque o sistema foi desenvolvido especificamente para os municípios.

Prestação de contas – Há dias, ao participar de evento na Assomasul, Rosalin elogiou a estrutura da CNM, destacando o Urbem como um dos grandes serviços de auxílio aos municípios.

Desenvolvido pela entidade, o software que auxilia nas gestões administrativa, patrimonial, financeira, tributária, de recursos humanos, e de prestação de contas das prefeituras.

