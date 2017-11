Executivo Municipal pagará 13º salário de servidores no próximo dia 08 de dezembro.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças informa aos servidores públicos do município que o 13º salário será pago no próximo dia 08 de dezembro.

O salário pago nos primeiros dias do mês vai alavancar e fomentar a economia local.

Este é o 5º ano que o município paga antecipadamente o 13º, e, isso é fruto de uma gestão comprometida com as finanças públicas.

A antecipação do salário só é possível graças à austeridade, planejamento e compromisso do executivo municipal com os servidores públicos.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários