Destaques Esportivos de Chapadão do Sul foram homenageados

Aconteceu na noite desta terça-feira, 28, o evento dos Destaques Esportivos de 2017 de Chapadão do Sul, no Conviver. A ação foi realizada pela Secretaria de Cultura e Esporte, e visou homenagear todos os sul-chapadenses que de alguma forma se destacaram em atividades esportivas tanto no município, no Estado, quando no Brasil.

Entre os homenageados com o Troféu Lucia Gonçalves do Carmo Borges (in memorian) estavam: Felipe Roniery (Vice-campeão brasileiro de 110m com barreiras); Fabricio Porcaro (Ganhador de 4 etapas estaduais de Ciclismo); Agnaldo “Madruga” (Campeão da Copa Morena); Paulo Borges e Alessandra Gonçalves (Familiares de Lúcia Gonçalves), Ademir, Alemão; Tatu, Antonio, Negão, Kabeça, Nenê e João Tontini (Vice-campeões estadual de Bocha); Kauã Davi, Otávio Davi e Altair Trentin (Participação em Campeonatos de Ciclismo); Arthur e Tasio (Organização 1º Skate no Cerrado), Leocir Martins (Coordenação de Eventos Esportivos e Representante dos Servidores da Secretaria); Samuel e Paulo (Professores de MMA e Muay Thai) e a equipe de socorrista da Cruz Vermelha Brasileira, que esteve em todas competições, prestando os serviços de primeiros socorros.

Além deles, também receberam premiação os destaques da 16ª edição dos Jogos Escolares: Jorginho – Basquete (Jorge Amado), Emily Costa – Handebol (Jorge Amado) e Matheus Toneszer – Futsal (CEPE). As três escolas com melhores colorações no JECS também foram parabenizadas: Jorge Amado com a primeira colocação, Carlos Drummond de Andrade com a segunda colocação e Cecilia Meireles com a terceira posição.

Entre as autoridades presentes no evento estavam: vice-prefeito João Buzoli, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Educação Guerino Perius, secretário-adjunto Rodrigo Batista, diretora de Cultura Joelita Martins, vereadores Toninho Assunção e Vanderson Cardoso, além da presença do diretor de Esportes de Cassilândia Lima Silva.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Secretaria de Cultura pela realização deste importante evento esportivo em Chapadão do Sul, que valoriza a dedicação e o empenhos dos atletas sul-chapadenses, colaborando para que os mesmos estejam sempre dispostos a continuar batalhando por resultados positivos.

Confira todas as imagens clicando aqui.

