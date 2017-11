Céu Chapadense tem documentos e cerca de mil e duzentos reais furtados em Jataí

A vítima informou que reside na Cidade de Chapadão do Céu e estava de passagem por Jataí, com destino a cidade de Cuiabá-MT, quando ao passar em um Posto de Combustível na BR-364, para usar o banheiro por volta das 22:00hs de segunda-feira (27/11), deixou seus pertences na porta do banheiro por cerca de 5 minutos e quando retornou constatou que sua carteira com toda documentação pessoal e uma quantia de aproximadamente 1 mil e 200 reais haviam sidos furtados.

Informações sobre os documentos em nome de STÉFANY PATRÍCIA ABREU PAIZANO, podem ser repassados a Polícia Militar ou Civil de sua cidade.

Texto: ROTA POLICIAL JATAI

Comentários