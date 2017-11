Biblioteca Municipal recebe doação de mais de 200 peças entres livros infantis e gibis

Na tarde da última sexta-feira, 24, a Secretaria de Cultura e Esporte, através da Biblioteca Municipal, recebeu a visita do advogado Carlos José Reis de Almeida, acompanhado de alguns jovens pertencentes à Ordem Demolay, que trouxeram diversas doações de livros infantis, que irão colaborar com o acervo já existente na Biblioteca Municipal de Chapadão do Sul.

Dentre as doações estão aproximadamente 60 livros infantis e mais de 140 gibis, dos mais variados títulos.

A Secretaria de Cultura e Esporte aproveita a ocasião para agradecer a todos que têm colaborado com a Biblioteca de Chapadão do Sul, levando doações de livros neste ano.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte convidam toda população para visitar a Biblioteca Municipal, que atende toda população sul-chapadense. A Biblioteca está localizada na Av. Onze, nº 802, próximo da Câmara de Vereadores.

Para realizar o cadastro, o cidadão deve estar munido de documento pessoal com foto e comprovante de residência.

*Assessoria

Comentários