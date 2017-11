Ação Cidade Móvel contou com a participação de 885 alunos na escola Cecilia Meireles

Foi realizado na manhã desta última terça-feira, 28, a Campanha Detranzinho, que visa a humanização no trânsito para valorizar a Vida, na escola Municipal Cecilia Meireles, com a Ação Cidade Móvel.

A ação foi realizada pelo Detran-MS em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Nesta ação, foram desenvolvidas atividades educativas e lúdicas voltadas à Educação de Trânsito.

Entre os objetivos estão: proporcionar aos alunos noções sobre as regras de circulação, cidadania, respeito e sinalização para o aprendizado de comportamentos preventivos, por meio das atividades socioeducativas, além de proporcionar aos professores noções sobre o uso de recursos pedagógicos para o desenvolvimento do conteúdo trânsito na escola.

Participaram da ação em Chapadão do Sul 885 alunos, do 1º ao 5º ano, séries iniciais do Ensino Fundamental.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza o empenho de todos envolvidos nesta importante ação educacional no município e agrade a presença de todos jovens que buscaram mais conhecimento educacional, colaborando para o desenvolvimento e o futuro de Chapadão do Sul.

*Assessoria de Imprensa

