A caminho da escola de bicicleta, menino morre atropelado por caminhão

Uma criança de 6 anos morreu atropelada no início da tarde desta terça-feira (28), no centro de Água Clara. O acidente na rua Beneveluto Otoni ocorreu por volta das 12h45 (MS), pouco antes do horário de entrada das aulas.

Silas Almeida Donega ia sozinho, provavelmente com uma bicicleta da mãe e estava a duas quadras de sua casa – distância semelhante ao da Escola Municipal Márcia Fiorati, onde estudava.

Uma irmã dele, de 8 anos, estava na garupa e conseguiu pular da bicicleta. Ela sofreu ferimentos nos pés e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local na hora do acidente.

Depois, a menina foi sedada, em estado de choque.

De acordo com relato de testemunhas, a criança entrou na contramão da rua no momento em que o caminhão seguia em sentido contrário. Silas morreu na hora, com esmagamento de crânio.

As aulas seguiram normalmente hoje, mas serão suspensas nesta quarta-feira, segundo a diretoa Sônia Mara Nogueira – uma das primeiras pessoas a encontrar a mãe das crianças.

“Foi a pior sensação que tive em toda a minha vida. Em mais de 30 anos de magistério, nunca passei por algo tão duro assim… ver o corpo de uma criança no chão, morta, e o desespero da mãe. Não consegui, ainda, discernir tudo sobre isso”, disse..

Foram vizinhos que informaram aos pais do menino sobre o acidente.

O motorista do caminhão, Edivaldo Biscaino, de 53 anos, de Dracena (SP), foi detido por policiais militares e levado à Delegacia da Polícia Civil.

Um exame de sangue mostrou que o motorista – que estava na cidade para entrega de mercadorias em supermercados – não estava sob efeito de álcool.

*JPNews

Comentários