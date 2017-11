Vereador Fiotinho cobra mais agilidade nos processos públicos

Durante a 38ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira(27/11), o vice-presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, vereador Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho/PR) cobrou do Poder Executivo maior agilidade nos processos públicos na liberação de obras com recursos próprios do município.

Fiotinho reclamou que alguns processos não tramitam com a rapidez que deveria, para que a população seja atendida mais rápido, com mais comodidade e facilidade nos serviços públicos.

O vereador Fiotinho também propôs mudança no Regimento Interno da Casa de Leis, no sentido de mudar para eleição da mesa diretora no período anual e não bienal como é realizado atualmente.

*Brito News

