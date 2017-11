Vereador Fio do Povo solicita a construção de quebra-molas nas proximidades do Ginásio de Esportes

O Vereador José Divino Francisco da Silva (Fio do Povo/PSB) solicitou na última sessão do Poder Legislativo da última segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017, ao Poder Executivo Municipal a construção de quebra-molas nas ruas que dão acesso ao Ginásio e Estádio Municipal, a fim de garantir maior segurança a população.

De acordo com o vereador Fio do Povo a solicitação prende-se ao fato da necessidade de garantir maior segurança aos pedestres, ciclistas e população em geral que utilizam às vias naquela região. Ele informou que no último final de semana por pouco não flagrou um grave acidente. “Antes que aconteça um acidente grave nas ruas de nossa cidade, viemos solicitando a construção de quebra-molas em vários pontos da cidade”, pontuou.

*Brito News

