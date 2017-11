Saiba quem votou contra e a favor à reforma da previdência estadual

Por 13 votos a 7, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação o projeto que altera regras para contribuição previdenciária dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul. A aprovação aconteceu em meio a protestos, incluindo a invasão do prédio, que teve a porta quebrada.

O Batalhão de Choque chegou a usar bombas de efeito moral para dispersar o protesto e usou cassetetes contra os manifestantes. No plenário, um cordão de PMs foi formado para impedir a invasão do local.

Veja abaixo como votaram os parlamentares:

Dos 24 deputados estaduais, 20 votaram – o presidente da Assembleia, Junior Mochi (PMDB), não vota e três parlamentares estavam ausentes.

Votos favor:

Beto Pereira (PSDB)

Mara Caseiro (PSDB)

Onevan de Matos (PSDB)

Rinaldo Modesto (PSDB)

Enelvo Feline (PSDB)

Antonieta Amorim (PMDB)

Eduardo Rocha (PMDB)

Márcio Fernandes (PMDB)

Renato Câmara (PMDB)

Herculano Borges (SD)

Paulo Corrêa (PR)

George Takimoto (PDT)

Zé Teixeira (DEM)

Votos contra:

Coronel David (PSC)

Paulo Siufi (PMDB)

Lídio Lopes (PEN)

Pedro Kemp (PT)

Cabo Almi (PT)

João Grandão (PT)

Amarildo Cruz (PT)

Ausentes:

Felipe Orro (PSDB)

Maurício Picarelli (PMDB)

Grazielle Machado (PR)

*Campo Grande News – Fotos: Cleber Gellio

