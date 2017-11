Presidente do Poder Legislativo Anízio Andrade, reforça convite para o 2º Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Câncer de Barretos

O presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), reforçou o convite para a realização do 2º Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Câncer de Barretos – “O Hospital do Amor”, que será realizado no próximo dia 10 de dezembro, no Rancho Rezende em Paraíso das Águas.

“Somente no ano de 2016, o Hospital de Câncer de Barretos atendeu somente de Paraíso das Águas, 200 pacientes e milhares de atendimentos gratuitos às pessoas portadoras de câncer. Precisamos nos mobilizar, nos unir à esta causa tão justa e colaborarmos” , enfatizou o presidente Anízio Andrade.

Anízio informou ainda que as camisetas já estão sendo confeccionadas e em breve estará diponível para venda. Interessados em realizar suas doações e contribuições entrar em contato com Flávio Andrade da Farmácia Drogamed (67-9 9968-6244) e Ocesino Oliveira (9 9908-2952). As doações serão bem-vindas e o Hospital de Câncer agradece.

*Brito News

