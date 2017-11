Prefeitura de Alcinópolis reativa Aparelho de Ultrassonografia

Na tarde de segunda-feira, 27 de novembro, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a reinauguração do Aparelho de Ultrassonografia. Com a reativação do serviço, serão realizados exames do abdômen total, abdômen superior, endovaginal, vias urinárias, próstata e obstétrica.

Segundo a secretária Célia Regina Furtado, os atendimentos serão realizados na Unidade Básica de Saúde, no entanto, os pacientes deverão agendar o exame na Secretaria Municipal de Saúde ou pelo telefone 3260-1166.

Termo de doação

Com o intuito de solucionar o problema do Aparelho de Ultrassonografia, o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva decidiu arcar as despesas do conserto, por meio de um Termo de Doação como pessoa física para o Fundo Municipal de Saúde.

“A reativação do serviço irá gerar economia para os cofres públicos e, especialmente, mais comodidade para a população. Peço sabedoria e forças a Deus para que, juntos, possamos realizar muito mais. Obrigado a todos pela confiança em nosso trabalho, inclusive a Câmara de Vereadores, sempre tão parceira”, ressaltou o prefeito.

Estiveram presentes na Unidade Básica de Saúde durante a reinauguração do aparelho o presidente da Câmara Municipal, Valdeci Passarinho, líder do prefeito no Legislativo, Angelo do Nicola e ainda os vereadores Marcão, Weliton Guimarães, Valter Roniz Dias, além do secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues e a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, a médica Juliana Mendes Novaes Rocha e servidores municipais.