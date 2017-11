Prefeito Fabio se reúne com empresários chineses Grupo quer investir em silos para estocagem de grãos

No início do mês de novembro, o prefeito de Alto Taquari (MT), Fabio Garbugio, esteve em Pequim, na China, participando do Mato Grosso Investment Forum – Beijing 2017. Durante o evento, Fabio apresentou Alto Taquari aos mais importantes investidores do país asiático.

O prefeito Fabio e o vice Marco Aurélio têm trabalhado em várias frentes para trazer melhorias para Alto Taquari e tudo indica que muito em breve poderemos ‘estar colhendo os frutos’ deste incansável trabalho.

Nesta terça-feira (28/11), Fabio encontra- se em Cuiabá (MT) para mais uma reunião com os chineses. De acordo com informações da Agência de Fomento Desenvolve MT, o encontro terá a presença de investidores e representantes do Governo da Província de Shanxi.

O grupo tem interesse em investir em silos para a estocagem de grãos para os municípios que participaram do Fórum, na China, em especial para os municípios de Alto Taquari, Araguainha e Paranatinga.

