Pouso Alto: Realização do Sarau na Escola foi um grande sucesso

Aconteceu na última sexta-feira, dia 24 de novembro o Sarau na Escola no distrito de Pouso Alto.

Pais, mães, avós, gestores e autoridades municipais estiveram presentes no evento, organizado pela equipe da escola municipal Juscelino Ferreira Guimarães que, não mediu esforços para o sucesso do evento .

Na ocasião houve foi apresentação de coreografias, que fazem parte do Circuito de Dança; declamação de poesias escritas pelos alunos e funcionários da instituição e, que estão no 1º livro produzido pela colégio intitulado Poesia da Escola. Dando continuidade ao cronograma da noite, houve teatro, coral, apresentações solo e em parcerias , apresentação da BAMPA e batizado dos alunos da capoeira. As apresentações realizadas fazem parte dos projetos realizados pela escola integral do distrito.

“Quero parabenizar a equipe que organizou esse Sarau, aos alunos que nos proporcionaram apresentações tão lindas e aos pais que são essenciais para o bom andamento da escola, e dizer que, esse evento nos mostra que a educação pode transformar uma sociedade e que a escola integral foi um projeto que deu certo. Muito obrigada”, mencionou a secretária de educação, cultura, esporte e lazer Inês dos Santos Pinho.

Depois das apresentações foi servido um jantar aos presentes no evento.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

