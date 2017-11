Paraíso das Águas agora é competência do Cartório Eleitoral de Chapadão do Sul

Os eleitores de Paraíso das Águas agora passa à pertencer ao Cartório Eleitoral de Chapadão do Sul (48ª Zona Eleitoral). Desde o mês de fevereiro de 2017, todas as 48 Zonas Eleitorais do interior de Mato Grosso do Sul foram providas com os equipamentos necessários à realização da coleta de dados biométricos dos eleitores, o que vem sendo realizado desde então.

O eleitor deve comparecer portando cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e CPF, além do original do comprovante de residência atualizado.

Para os homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas procurando o Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 395, Parque União ou pelo telefone 3562 1162.

Brito News

Comentários