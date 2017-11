Morre motorista da São Luiz em acidente nesta madrugada

Acidente aconteceu nas proximidades da cidade de Valparaíso e foi registrada uma vítima fatal, sendo um motorista que se revezava com outro condutor o volante do coletivo, que fazia o trajeto São Paulo/Três Lagoas.

Um grave acidente envolvendo um ônibus a Viação São Luiz teve como vitima fatal o motorista da empresa, identificado por, Fernando Marcelo. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Perfil News o acidente aconteceu por volta das 01hs10 da madrugada desta terça feira, na rodovia Marechal Rondon, nas proximidades de Valparaiso. A reportagem entrou em contato com a base da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, e o soldado Borin confirmou o óbito do condutor do coletivo.

O ônibus fazia o trajeto de São Paulo para Três Lagoas (bate e volta) e teria saído no domingo às 18hs30 e retornado às 16 horas de ontem. O coletivo transportava comerciantes do Shopping Popular. Como era bate e volta, dois motoristas se revezavam na condução do ônibus. Quem estava dirigindo no momento do acidente era, Fernando Marcelo. Ele morreu após o coletivo bater na traseira de uma carreta com carga de madeira. A morte foi instantânea, informaram algumas testemunhas que passaram pelo local. Duas outras vítimas são mulheres e foram levadas para o hospital de Valparaiso. Elas, segundo consta, elas se queixavam de dores nas pernas, porém não apresentavam gravidade. O segundo condutor que revezava na direção do coletivo é. Jose Elierço, que está bem e está no local acompanhando os procedimentos.