Governo de MS deve reduzir imposto para ajudar no escoamento da produção

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agricultura Familiar) anunciou que o Governo do Estado deve reduzir a tributação sobre o leite cru ainda nesta semana. A divulgação foi feita durante a entrega da patrulha mecanizada, em Terenos, a 28 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (25).

Com a redução dos impostos, Verruck espera que a medida ajude a escolar o excedente de produção que afeta o setor leiteiro. Em maio deste ano a Lactalis do Brasil fechou laticínio no município, deixando diversos produtores sem sustento e cerca de 150 mil litros de leite sem destino.

De acordo com Verruck, o Estado, através da Semagro, vem discutindo os gargalos do setor através da Câmara Setorial do Leite e busca amenizar a situação neste momento pontual, em que há um excedente de produção.

Além disso, o secretário anunciou também a criação de um comitê, dentro da Semagro, para o gerenciamento da crise que afeta o setor. Uma das ações será a aquisição de leite entre as escolas estaduais.

“Essa semana já nos reunimos com a Secretaria de educação e vamos trabalhar intensamente para garantir que as escolas do Estado adquiram o produto das empresas locais. Também está em discussão com a Câmara Setorial a possibilidade de uma atualização mensal da pauta do leite, em consonância com o preço divulgado pelo Conseleite.” explicou.

*Mídia Max

Comentários