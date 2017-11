Facebook trará ao Brasil software que rastreia “intenção suicida”

O Facebook expandirá para outros países seu software de reconhecimento de padrões que detecta usuários com intenção suicida, após testes bem-sucedidos nos Estados Unidos. A novidade também chega ao Brasil.

A empresa começou a testar o software em março, quando o Facebook começou a analisar o texto de publicações e comentários na rede social para identificar frases que poderiam sinalizar um iminente suicídio.

No anúncio da expansão, feita nesta segunda-feira, o Facebook não revelou muitos detalhes técnicos do programa. Mas, segundo a companhia, o software busca certas frases que podem ser indícios, como as perguntas “Você está bem?” e “Posso ajudar?”.

Se houver um potencial suicídio, o que ocorre é o seguinte:

o programa alerta um time de funcionários do Facebook especializados em lidar com tais situações;

o sistema sugere recursos para o usuário ou para amigos da pessoa, como uma linha de ajuda por telefone;

os funcionários da rede social às vezes chamam as autoridades locais para intervir.

Guy Rosen, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Facebook, afirmou, em nota, que a empresa começou implementar o software fora dos EUA, porque os testes foram bem-sucedidos. Durante o último mês, as equipes especializadas falaram com mais de 100 vezes pessoas após o software ter detectado intenções suicidas.

O Facebook informou que tenta destacar funcionários especializados para contactar as autoridades no idioma local a qualquer hora. “A velocidade realmente importa. Temos que ajudar as pessoas em tempo real”, disse Rosen.

No ano passado, quando o Facebook lançou transmissão de vídeo ao vivo, vídeos de atos violentos, incluindo suicídios e assassinatos, proliferaram, apresentando uma ameaça à imagem da empresa. Em maio, a rede social disse que contrataria mais 3 mil pessoas para monitorar vídeos e outros conteúdos. *G1

