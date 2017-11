Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Lica convida Deco para almoçar. Bóris e Juca amparam Dóris, que mente para o marido sobre o motivo de sua queda. Dogão ameaça Juca e Keyla percebe. Samantha acompanha MB, que espera por seu pai na escola. Juca acaba contando sobre o empurrão em Dóris, e Tato e outros alunos agridem Dogão. Dóris repreende seus alunos. Felipe apoia Clara, que sofre com a hostilidade dos alunos por conta de sua mãe. Anderson lamenta com Moqueca o afastamento de Tina. Fio cobra uma conversa com Ellen. Dogão se surpreende com a atitude de Dóris. Guto e Benê decidem que são mais que amigos. Josefina insiste com Dóris para denunciar Dogão à polícia. Keyla descobre que Deco viajou com Lica.

TEMPO DE AMAR

No Rio, Reinaldo se despede de Lucinda e Inácio. Emília teme que Inácio tenha se casado com Lucinda por gratidão. Justino pensa em se casar com Tiana. Celeste começa a falar de seu passado para Alzira, mas desconversa. Maria Vitória pensa em Inácio. Lucinda e Inácio aproveitam a lua de mel em Petrópolis. Alzira relembra com Bernardo a vida que tinham em Portugal. Bernardo se orgulha de Pepito. Lucerne descobre o endereço de Maria Vitória e conta para Teodoro. Em Morros Verdes, José Augusto repreende Delfina por ser rude com Tereza. Fernão tem um plano para livrar Tereza de seu casamento com Macário. Macário vai à Quinta atrás de Tereza e Delfina se irrita.

PEGA PEGA

Eric comenta com Luiza que teme que Isabel conte o que sabe à polícia. Luiza aconselha Eric a conversar com a filha, temendo as revelações de Isabel. Antônia consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e Mirella. Lígia confessa a Lourenço que sabia das contas bancárias de Athaíde no exterior. Luiza revela a Antônia que já conhecia o segredo de Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia diz que não gosta de Bebeth. Isabel deixa Bebeth atônita ao contar à menina a verdade que escondeu a pedido de Eric. Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta e ter acesso a sua casa. Bebeth desmaia e Eric a ampara.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Beatriz explica como Clara pode se apoderar de sua fortuna. Renato estranha quando Lívia afirma que Clara não procurou por notícias de Tomaz e comenta com Josafá. Tônia inventa uma mentira e consegue se casar com Bruno. Raquel estuda com amigos. Renato e Lívia se casam. Samuel lança seu livro. Adinéia reclama da nora. Duda perde seu dinheiro e Danilo a incentiva a trabalhar como costureira. Mariano e Sophia namoram no alojamento do garimpo. Tomaz chama Lívia de mãe e Gael se irrita. Beatriz não deixa Clara desistir de sua fuga. Mariano reclama de Gael não querer vender as esmeraldas de forma ilegal. Sophia obriga Estela a sair de sua casa. Mariano e os garimpeiros vão ao bordel de Leandra. Mercedes avisa a Renato que ele terá uma chance de conhecer o paradeiro de Clara. Gael leva Sophia para falar com Estela. Renato descobre que Clara está internada em uma clínica.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Fernando fica sabendo que Gabriel é o jovem que supostamente Paula atropelou e que Gregório é primo de Erick. Maria José não quer voltar com Alessandro para a mansão dos Lombardo e ele promete comprar uma casa e diz que não permitirá que ninguém os separe. Pedro diz a Maria José que ficará com Paula na casa deles para que ela possa viver com Alessandro. Durante a reunião do conselho, Vitória percebe que Bruno obrigou Alessandro a lhe ceder a presidência da empresa em troca da doação de sangue e se dá conta de que tudo que Maria José lhe disse sobre Bruno é verdade. Convencida de que seu filho é um monstro, ela não aceita que ele assuma a presidência e exige que Alessandro lhe diga a verdade. Alessandro nega que Bruno tenha lhe pedido algo e pergunta a Fernando, que também não quer dizer nada. Muito alterada, Vitória diz que Bruno é um monstro e que não acredita mais nele. Raquel avisa Bruno que sua obsessão pela presidência vai provocar um escândalo.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Uma Assistente Social chega à casa de Marisa e, apesar dos esforços do Dr. Inácio e as súplicas de Marisa, Paulinho é levado para um orfanato. Fernanda aceita reatar o namoro com Carlos. Paulinho chora porque não quer se separar de Carlos. Marisa descobre que foi Luiz quem denunciou a presença do menino em sua casa. Xavier vê Carlos e Fernanda se beijando e conclui que já se reconciliaram. Fernanda não reconhece Amélia e lhe dá uma bofetada ao vê-la agredindo Mariana. Carlos promete a Fernanda que não haverá mais mentiras nem desconfiança entre eles. Carlos fica apavorado ao saber que Paulinho foi levado para o reformatório. Mariana se irrita quando Hernani diz que convenceu o sogro a permitir que Amélia continue na fazenda. Carlos tenta tirar Paulinho do orfanato, mas é impedido pela Assistente Social. Luiz está decidido a se vingar de Marisa pelos maus momentos que está passando. Xavier informa Fernanda que Pedro vai receber alta médica. Xavier oferece sua casa a Fernanda para que possa viver com Pedro. Amélia insiste que quer visitar Pedro. Branca pede a ela que não vá por que ele não quer mais vê-la. Isabela adverte Fernanda de que Carlos é seu e que não permitirá que seja feliz com ele. Amélia não ouve os conselhos de Branca e vai até a clínica. Ele se nega a falar com ela e tem uma crise de ansiedade. Adelina aconselha Pedro a controlar suas emoções, senão não sairá tão cedo da clínica. Carlos examina Fernando e conta a ele que já se reconciliou com Fernanda. Pedro fica muito nervoso ao saber que Fernanda e Carlos se reconciliaram.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico está com Pietra sobre o cavalo diante do Cavaleiro e dos demais Cavaleiros da Ordem que cercam o cavalo de Enrico. Daros oferece ajuda à Selena que está ferida. Selena ouve os barulhos dos cavalos e tenta se esconder. Daros encontra com Tácitus, Accalon e Gregor e diz que não há nada por ali. Selena sai do esconderijo. Marion está afastada, sozinha, com um pano velho que cobre a cabeça. Fubaldo passa com Polentina e não percebe Marion ali. Soldados de Valedo montam a estrutura de uma fogueira. Tiana, Joniel e Gonzalo se emocionam ao ligarem os fatos sobre Arturo. Tiana chora bastante e é abraçada por Joniel. Nodier diz ao tio Cedric que foi enganado por Bartolion. Bartolion sai do castelo. O Mestre reconhece Bartolion e manda capturá-lo. Tácitus, Accalon e Gregor chegam aonde está Enrico com Pietra, que estão diante dos Cavaleiros. Eles lutam e Enrico consegue fugir com Pietra. Bartolion luta contra os Cavaleiros, e Dumas aparece e o ajuda a fugir. Severo fica furioso diante de Cedric e diz que deveria manda-lo para a fogueira no lugar de Bartolion, por ter deixado ele escapar. Selena caminha com Daros pela floresta. Enrico e Pietra chegam ao castelo. Pietra pede desculpas a Enrico por não ter contado o que iria fazer. É quando Bartolion chega, apressado, seguido por Dumas. Bartolion explica para Enrico como fugiu do castelo de Valedo. Matriona fica surpresa ao ver Arturo se apoiando numa muleta, já no meio da escada. Joniel vai para a oficina e fica pensativo. Quixote chega e diz o que está para acontecer na Vila e diz que não pode mais manter o filho do conde por lá. Joniel revela a Quixote que Arturo é seu filho. Marion procura por Jacques no castelo de Belaventura e diz que precisa de um lugar para ficar. Selena chega no castelo e Severo pergunta onde ela estava. Marion suplica a Jacques que a deixe ficar e ele aconselha ir para a estalagem e revela que Arturo também está lá. Severo está belamente trajado e se levanta para receber Selena, que também está deslumbrante. Cedric se aproxima e entrega a espada Redentora para ele. Tiana leva comida para Arturo e tenta disfarçar a emoção, mas Arturo rejeita. Enrico já está bem vestido em seu traje festivo. Lizabeta também entra linda com seu traje e sorri para Enrico. Em seguida entra Pietra deslumbrante e faz uma reverência a Enrico.

APOCALIPSE

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

