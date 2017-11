Chapadão do Céu: Vereador Sérgio Barbosa recebe premiação do Instituto Tiradentes.

O Instituto Tiradentes da cidade de Viçosa – MG realizou no mês de novembro em Goiânia, o 120º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.

Participaram do evento autoridades políticas e representantes de várias regiões país, debatendo formas de atuação em defesa do bem estar da população. Com palestras e debates buscando novas agendas de obras políticas afinadas com a realidade brasileira. A fim de exercer sua responsabilidade social para com população.

Durante o Seminário os vereadores mais atuantes de cada cidade são agraciados com medalhas honrosas pelo reconhecimento de seu trabalho.

Representando Chapadão do Céu, o Vereador Sérgio Barbosa recebeu a medalha de bronze, por sua atuação na área política e social.

Os vereadores premiados são definidos através de pesquisa de opinião pública realizada via telefone pelo Sistema SENTIO de pesquisa, onde a população é questionada sobre qual o vereador é mais atuante em cada município.

O Vereador Sérgio Barbosa agradeceu a população de Chapadão do Céu pelo reconhecimento:

“Agradeço imensamente pelo reconhecimento, podem ter certeza que esta premiação aumenta ainda mais minha disposição para lutar em defesa da população, defendendo seus interesses no Poder Legislativo” Citou Sérgio Barbosa.

Como funciona o Sistema SENTIO de pesquisa?

O sistema realiza pesquisas por telefone, onde é elaborada uma pergunta em todos os municípios com os nomes de todos os vereadores. O cidadão escolhe pelo próprio telefone o parlamentar mais atuante.

Para garantir a lisura do processo, o Instituto Tiradentes possui um banco de dados com mais de 120 milhões de telefones de todo Brasil. Dependendo da quantidade de habitantes de cada cidade – Probabilidade Proporcional ao Tamanho (Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são sorteados pelo computador entre setenta a mil e quinhentos números de telefones para fazer parte da pesquisa, objetivando sempre que os resultados representem a situação da população dos municípios.

