Chapadão do Céu: Inauguração da Igreja Matriz será dia 10

No próximo dia 10, será inaugurada em Chapadão do Céu, a Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha do Céu, com uma grande festa de dedicação à Igreja.

Para construir a nova Igreja, a diretoria da Paróquia, realizou um investimento de R$ 5 milhões de reais, valor arrecadado através de doações da sociedade céu-chapadense e festas promovidas.

Foram necessários 06 anos para conclusão da obra, com um espaço de 1.300 m², construído com toda infraestrutura, com um moderno altar, sofisticado serviço de som e uma sacristia banhada a ouro, que veio da Índia.

Programação da Inauguração:

Segundo o pároco da Igreja, Padre Sabu James, juntamente a programação da dedicação a Igreja terá a seguinte programação:

09hs00 – Cerimonia de dedicação, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre MG, Dom José Luiz Majella Delgado e celebração da santa missa pelo Bispo Emérito de Jatai- Dom Aloisio Hilário de Pinho e padre Sabu.

11hs30 – finalização com homenagens a diversas pessoas da comunidade.

12hs00 – Almoço Churrasco

19hs00 – Celebração Eucarística de Crisma, presidida pelo Bispo Diocesano de Jatai, Dom Nélio Domingos Zortéia.

