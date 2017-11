Carreta pega fogo na BR-060 próximo ao CTG de Camapuã

Na manhã desta terça-feira (28) por volta das 7h, uma carreta carregada de ração para gado, seguia de Rio Verde para uma fazenda da região, quando pegou fogo as margens da BR-060, próximo ao CTG de Camapuã.

De acordo com informações do motorista, na subida próximo ao CTG a carreta fez um barulho muito alto, o pneu dianteiro estourou e o cavalinho começou a pegar fogo. Com a ajuda de outro caminhoneiro que passava, conseguiram desengatar a traseira da carreta, porém escorreu óleo por baixo e o fogo se esparramou. A carreta e a carga ficaram totalmente destruídas. O motorista conseguiu pegar somente seus documentos e sair.



O motorista da carreta relatou que ligou para a Polícia de Camapuã, porém os policiais informaram que a prefeitura não possui se quer um caminhão Pipa, que poderia ajudar a controlar o incêndio. O motorista do caminhão que passava e o próprio motorista da carreta em chamas, conseguiram uma mangueira no CTG e controlaram o fogo.

(Foto: Gabriel do Valle)