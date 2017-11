Carreta da Justiça chega à comarca de Alcinópolis e terá júri no dia 29

No período de 27 de novembro a 1º de dezembro, o Programa Judiciário em Movimento leva a Carreta da Justiça a mais um destino. Isso significa que a unidade móvel do Judiciário possibilitará à população de Alcinópolis mais acesso à justiça. O município fica 317 km distante da Capital e, segundo dados do IBGE, tem 4,5 mil habitantes. Na quarta-feira (29), às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira presidirá a 1ª sessão de julgamento do Tribunal do Júri da comarca.

O cidadão que procurar os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário na Carreta poderá tratar de assuntos criminais e cíveis, como ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.

Serão também disponibilizados esclarecimentos a respeito de outros serviços prestados pelo Poder Judiciário, além de agendamentos já realizados para os processos que tramitam na comarca sede.

Importante lembrar que a Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.

A Carreta da Justiça faz parte do programa Judiciário em Movimento – ação inédita no país, que completou um ano de existência no último dia 24 de agosto – e desde o início tem recebido total apoio do presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran.

Para quem não conhece, a unidade móvel tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros.

A próxima comarca a receber a carreta será Ladário, no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018.