Realizada em Paraíso das Águas a caminhada Passos que Salvam em prol ao Hospital de Câncer de Barretos

Na manhã deste último domingo, dia 26/11, foi realizada a caminhada “Passos que Salvam”, movimento realizado em todo o Brasil, mas poucos municípios aderiram a campanha. Paraíso das Águas com pouco mais de 5 mil habitantes, fez questão de abraçar a causa e participar do movimento em prol ao Hospital de Câncer de Barretos – Infantojuvenil, onde milhares de vida são atendidas todos os dias.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a venda dos kits com camiseta, boné e bolsa e organizou a caminhada. O professor de educação física Nelson Brixner, antes da caminhada, deu uma aula de alongamento aos presentes e em seguida percorreram, debaixo de chuva, parte da avenida de Paraíso das Águas.

A Polícia Militar prestou apoio e segurança. O secretário municipal de Saúde Ueder de Paula, agradeceu a participação de todos e ressaltou a importância da colaboração da comunidade. “Este é um ato de amor, que vai contribuir à salvar muitas vidas. Deus abençoe a todos pela participação“, disse Ueder.

Participaram das crianças à idosos. Seu Frutuoso de Brito Neto, portador de Leucemia – que faz tratamento em Barretos (SP), não exitou em participar e fez questão de caminhar pareado aos demais amigos. “Fico feliz por participar porque conheço a realidade lá em Barretos”, afirmou Seu Frutuoso.

Os vereadores Profº Leonardo e Fio do Povo, o ex-vereador Tuta, empresários, funcionários públicos e coordenador do 2º Leilão Direito de Viver – que será realizado no próximo dia 02 de dezembro em Paraíso das Águas – empresário da Farmácia Drogamed Flávio Andrade, também participaram do ato.

“A participação da comunidade local foi muito importante neste gesto de amor”, enfatizou Flávio Andrade.

Com o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, as chances de cura são elevadas em até 95%.

Além de disseminar a informação, a “Caminhada Passos que Salvam” também possui uma ação para arrecadar fundos para o tratamento dos pacientes no Hospital de Câncer Infantojuvenil. Ao adquirir um kit com boné, camiseta e uma sacola, cada participante estará contribuindo com o valor de R$ 35, que será doado à instituição.

Por que ajudar?

Estima-se que mais de 12 mil crianças sejam diagnosticadas com câncer no Brasil, sendo que apenas 50% receberão atendimentos. Quando isso acontece, muitos deles já chegam com a doença em estado avançado por diversos fatores, como desinformação dos pais, medo do exame e desinformação dos médicos. Além de ter a semelhança dos sinais e sintomas com patologias comuns da infância.

Há também a dificuldade dos profissionais em fechar o diagnóstico dos pacientes, o que atrasa os serviços médicos especializados, por isso, o conhecimento da oncologia pediátrica é tão importante.

